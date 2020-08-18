美國退役格鬥拳王潘恩(B.J. Penn)去年8月在街上鬥毆，被一位夏威夷胖哥兩巴掌KO躺平，顏面盡失。還好潘恩後來回頭攻擊胖哥，發揮他世界柔術金牌的技巧，把胖哥按在地上揍，扳回一城。但這件事還是被常拿來講，職業拳手打普通人需要那麼吃力嗎？

陸媒《新浪體育》引述大陸MMA拳手宋亞東的說法：「普通人沒學過格鬥，他們不懂得怎麼發力，本來我們的抗擊打能力就要比普通人強，很多在不戴拳套的情況下，我們一拳一個，不KO也得昏迷會兒。」

「一拳一個」並非吹牛，美國前UFC拳手基拉德(Melvin Guillard)前年被監視器拍到在酒吧人群裡打架，他只用兩記右直拳就讓對方兩個成年男子直挺挺地飛出去，並且倒地不起。對方的體格都是普通人，不超過90公斤，可能也缺乏格鬥經驗，基拉德一個打七個八個都是有可能的。

另一位柔術冠軍霍爾(Ryan Hall)2011年曾被一位醉漢挑釁，被他迅速放翻，也就是幾秒鐘的時間，那名醉漢被勒到昏迷。宋亞東強調對手必須是「普通人」才看得出差距，然而美國成年男子平均體重89公斤，大塊頭的「普通人」其實還不少，像是那位夏威夷胖哥就讓潘恩吃了虧。宋亞東也打趣說，這年頭動口不動手，格鬥拳手要打架還是先掂掂自己的錢包，免得打傷人賠不完。

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(中時新聞網)