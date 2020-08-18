國民黨召開記者會，表態將提出「公投復併大選」公投，希望藉此恢復過往公投與全國性選舉同時舉行的制度，避免公投在如今脫鉤大選又有通過門檻限制下難以生效的困境，還人民實質公投權。

2003年公投法剛制定時，規定中選會應於公投案公告成立後一個月起至六個月內舉行投票，並得與全國性之選舉同日舉行。但當時訂有需要投票權人二分之一投票，有效票中過半同意，公投才能通過的高門檻。2017年立法院修法調降公投通過門檻，改為只要同意票超過投票權人四分之一，且多於反對票即可，並將「得與」全國性選舉同日舉行改成「應與」。

之後馬上2018年一口氣有七個公投通過，但內容都與民進黨政府的政策牴觸，結果民進黨再度主導修改，規定公投應從2021年起每兩年辦一次，與總統、縣市長選舉錯開，但在未調降公投通過門檻下，遭質疑恐導致多數公投都難以通過。國民黨主席江啟臣指出，此舉導致直接民權無從伸張、人民公投權被沒收。

江啟臣更痛批自從民進黨2016年重新執政後，行政濫權破壞權力分立，且傷害人民言論自由，警政署用違反社維法移送人民的案件，從2011到2018年每年都不超過21件，2019年暴增為151件，今年一到五月233件，而這些移送案件定罪率其實只有兩成。甚至如今連台南市議員因為質疑消費券可能有假造情況，都被警方偵辦，凸顯直接民主在一黨獨大之下的重要。

因此江啟臣表示，面對民主危機，國民黨向中選會提出公投案，主文「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」。

「以核養綠」、「重啟核四」等公投案提案人黃士修也說明，在公投法訂有門檻之下，全國投票權人約有兩千萬，換算至少需五百萬張同意票，但就算一項公投有六成投票者支持，但如果投票率只有四成，仍將只有480萬張同意票，無法通過門檻。

負數票協會理事長張天鷞更痛批民進黨政府修法改成與瑞士一樣公投不綁大選，卻沒告訴民眾瑞士沒有規定公投通過的最低門檻。因此黃士修主張，如果民進黨堅持公投脫鉤大選，就應該刪除公投通過的門檻規定。

(中時 )