運動不分年齡，新北社區桌球聯誼賽今年首次推出2人年齡相加須大於130歲「百三組」，其中80歲阿嬤謝秀滿參加淡水區百三組預賽，打敗眾多好手奪得9月於新莊開賽的決賽門票；體育處表示，比賽將29行政區畫為10大區，今年總參加人數高達2704人。

體育處表示，新北市每年舉辦桌球聯誼賽，推廣桌球全民運動，為了讓更多人能同時參與，將29行政區將鄰近區劃分為10大分區，分區預賽從7／25到8／23每個週末開打，現在如火如荼進行中，今年有604組報名，總參加人數為2704人，預計決賽9／5-6在新莊體育館進行雙打與團體賽決賽。

體育處指出，賽事強調樂齡與親子運動，有分男女團體賽跟雙打賽，雙打的分組的方式很有趣，有夫妻組、親子組，還有百三組、百齡組等。百齡組顧名思義就是2人年齡相加須大於100歲(其一球員最低年齡須40歲)，百三組則是2人年齡相加須大於130歲(其一球員最低年齡須55歲)。

體育處補充，參賽主當中年齡最大的為謝秀滿女士，已經高齡80歲的他，參與 7月25日淡水區預賽-百三組還有女子團體組，已經都確定晉級決賽，9／5-6將參與各分區好手進行決賽。

(中時 )