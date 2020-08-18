冬山鄉代會主席黃強呈盼民進黨宜蘭縣長人選能提早敲定，並認為宜蘭市長江聰淵是最符合條件的人選。（本報資料照片）

2018年縣長選舉，宜蘭縣因初選競爭激烈，直到選前8個月才敲定人選，因準備不足等因素敗給國民黨籍林姿妙，民進黨籍冬山鄉代表會主席黃強呈今天（18日）說，現任縣長林姿妙施政並無大瑕疵，地方風評也不錯，必須比林付出更多努力才有機會光復宜蘭。

身為民進黨宜蘭縣黨部執委會執行委員的黃強呈，也在執委會提案，盼縣黨部向中央建請能提早徵召宜蘭市長江聰淵選縣長，既能提早準備，也能屏除黨內雜音一致對外。

黃強呈說，他認為要代表宜蘭縣選縣長的條件是年齡適當、有地方首長經驗、能傾聽民意、做好做滿、長期在地方經營等5條件。

黃強呈舉例說，民進黨如冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲，都是很優秀的人才，但他們當首長都是第一任，2022年江聰淵剛好2屆市長任期屆滿；前代理縣長陳金德有能力、會做事，但地方對陳的認識不夠深入，他所提的5個條件就屬江聰淵最符合。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，黨內有討論看能否在明年5、6月前完成提名，至少在選前一年半前確定，會依據提案人的案由與開會結果後向中央黨部建議，能夠針對宜蘭縣長提早布局、敲定人選。

江聰淵回應說，現任縣長林姿妙畢竟有龐大資源與執政優勢，要挑戰林不是一件容易的事，對民進黨而言必須提早準備，如果可以提早整合、盡早布局、產生選舉團隊，民進黨拿下宜蘭縣長是大有可為。

(中時 )