橫琴口岸新旅檢區域開通儀式18日上午10點舉辦，標誌著粵港澳大灣區一條新的「超級通道」投入使用。而橫琴口岸新旅檢區域將於下午3點正式開通，能滿足旅客日通關量22.2萬人次，年通關量8000萬人次。

根據新華社報導，作為「粵港澳大灣區」建設的標竿工程，橫琴口岸集設「硬聯通」和制度「軟聯通」於一體，採「合作查驗、一次放行」的新型通關查驗模式，使粵澳通關從「兩地兩檢」變成「一地兩檢」，變成最快5秒通關，粵澳日通行能力從75萬人次提升到90萬人次。

廣東省省長馬興瑞在開通儀式上說，橫琴口岸的正式開通，必將更大程度促進粵澳融合相通，為兩地人員交流和經貿往來提供更加方便、快捷、舒適的服務，為深化粵澳合作、推進粵港澳大灣區建設提供更有力的支撐、打下更堅實的基礎。

澳門特別行政區行政長官賀一誠說，橫琴口岸的建設和管理採用了前所未有的合作模式，建設期間克服包括疫情在內的困難，逐步解決兩地在法制、工程、管理和技術等存在的差異所帶來的問題。

(旺報 )