針對國民黨台南市議員王家貞與李中岑上月在還未兌領三倍券前就舉行記者會，指振興三倍券有假券，被指是烏龍爆料而檢警偵辦，兩人痛批是「綠色恐怖」。對此，行政院長蘇貞昌今（18）日表示，公眾人物不應造成社會不安，「移送法辦，剛好而已」。但立委洪孟楷也質疑「沒被查獲的、在市面上流通的到底掌握了多少？」

王家貞與李中岑7月20日召開記者會宣稱坊間出現仿冒三倍券，民眾拿到銀行兌換才被發現。但商家23日才能到銀行兌換三倍券，因此挨批是烏龍爆料。蘇貞昌認為是假消息而要求檢警偵辦；台南地檢署和刑事局南部打擊犯罪中心先後約談兩人，刑事局並將依違反社維法移送法院裁罰。

兩位議員昨天也舉行記者會痛批民進黨製造綠色恐怖，強調善盡議員監督之責卻被告，要求檢警應偵辦蘇貞昌恐嚇議員。

對此，蘇貞昌今天態度強硬回應此事，他表示，三倍券發行的時機、兌領的時期都有明文規定，然而，竟然有民意代表在都還沒有開始兌領，就已經虛構事實，說有人拿假的三倍券到銀行兌領被拒絕，還被沒收等等，顯然當時就釋放假訊息；蘇貞昌抨擊，此舉是社會最痛恨的事，也會造成社會不安，所以他要求相關執法單位嚴辦是要以儆效尤。「尤其公眾人物更應以此為戒，不能帶頭做亂，所以移送法辦，剛好而已。」

洪孟楷表示，三倍券上路不到一個月，市面上已經出現偽造假鈔萬，雖慶幸被警方破獲，但他也質疑沒被查獲的、在市面上流通的，政府到底掌握了多少？

洪孟楷批評，距離三倍券使用期限還有近五個月，蘇貞昌能夠拍胸脯保證不會再有偽造的三倍券出現嗎？多印一種票券，就是多增加使用上的不便和風險成本，也無怪已經有店家張貼出「拒收三倍券」的公告，這樣還算「好用」、「好刺激」嗎？

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(中時新聞網)