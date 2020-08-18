近期疫情逐漸回溫，境外移入個案增加，國外疫情也不見趨緩，再加上，比利時工程師確診後，許多民眾擔心第二波疫情再次來襲，搶購口罩又變成全民運動。昨（17）日有網友在臉書社團發文表示，「今天領到郭董牌口罩覺得特別」，讓其他人驚呼「這在哪領」？

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊》發表一篇文，只見口罩右下方的鋼印大大印著「FOXCONN」，正是郭董郭台銘，鴻海所生產的國家隊口罩，並印上鋼印。他表示，自己在板橋裕民街友祥藥局領到，領完時藥局還有將近100多份，更隨後說「不知道大家還追不追它，板橋藥局剛領到」，讓不少網友覺得相當羨慕，也想拿到「果凍牌」國家隊口罩。

有網友在臉書社團分享拿到果凍牌口罩。（圖／口罩現貨資訊臉書社團）

網友分享自己領到的郭董口罩，是在自家附近土城藥局實名制購買。有網友分享，甚至是連鎖超商也能看到「果凍牌」口罩的蹤跡，只是要靠運氣。也有其他人表示，其實最近新北很多郭董口罩，民眾下次去藥局可以特別留意。

據了解，郭董鴻海出產的口罩色系有藍色及粉紅色，生產廠位於新北土城，目標日產百萬片。而民眾搶購口罩之際，業界卻盛傳連鎖藥妝店出現黑心口罩，購買時，一定要觀察外盒、必須有CNS檢驗標章以及BFE、PFE或VFE的過濾標章，另外還有廠商的名稱、住址、電話號碼、製造日期及批號，千萬不要只認made in Taiwan，切勿透過臉書社團購買來路不明的口罩，盡量由實體通路購買。

(中時新聞網)