◎悠遊付消費綁載具 可抽現金回饋888元

台北市長柯文哲力推無現金交易政策，北市稅捐處為鼓勵民眾購物消費使用行動支付並儲存雲端發票，即日起至10月15日止舉辦「悠遊付消費，綁定載具都悠遊」活動，民眾只要使用悠遊付消費，並於悠遊付綁定手機條碼，就有機會抽中最高回饋金888元。

◎經濟部修法遭批政治限電 蘇貞昌反嗆：政治口水

經濟部擬修《電源不足時期限制用電辦法》，明訂可以政治因素啟動限電措施，被外界視為以政治手段解決能源問題，行政院長蘇貞昌18日南下參加台南市安平再生水廠新建工程動土典禮時強勢回應說，相關行政命令有與時更新的必要，這與所謂的「政治限電」沒有關係，如此評論才是政治口水。

◎台北畜產人事地震 董事長、總經理雙雙請辭

台北畜產公司董事長、士林農會理事長葉文忠今年6月剛撐過北市府在董事會中提案解職，事隔近2個月，傳出葉文忠與總經理姚量議今天上午雙雙在董事會中主動請辭，董事長一職將由另位也屬士林農會人馬的民股董事擔任。

◎塞爾提克險勝七六人 塔圖關鍵罰球穩軍心

實力非常接近的東區兩支球隊塞爾提克與七六人展開正面交鋒，第四節雙方互換領先優勢，但塞爾提克技高一籌，靠著3年級生塔圖的關鍵罰球穩住了軍心，最終109比101拿下季後賽首勝。

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(中時新聞網)