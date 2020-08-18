行政院消保處針對市售防疫商品品質、標示及廣告進行檢測查核，抽查15件酒精性乾洗手，其中標示如「預防手部細菌感染」、「淨化細菌病毒」、「對抗99％的細菌、病毒」等，其中涉及違反藥事法規定「涉及非藥物為醫療效能標示或宣傳」達7件，標示不符規定達8件，共13件違規。

消保處表示，因為新冠肺炎疫情之故，市售抗菌、滅菌等相關商品熱賣，乾洗手更成為必備隨身用品；其中多有宣稱抗菌、滅菌、制菌、抗病毒等，惟真假難辨，對消費者權益影響甚鉅。消保處5月至6月間至北部實體店面及網路商店。

抽樣15件中，其中2件屬藥品符合規定，另外13件中「涉及非藥物而為醫療效能之標示或宣傳」達7件、標示不符規定達8件。

另外，消保處再查核11件網路販售之宣稱抗菌、滅菌、抗病毒等商品廣告，其中4件不符合規定，其中有4件不符規定。

消保處指出，就本次查核所發現違失，已移請各地方主管機關依藥事法、環境用藥管理法等相關規定查處，而違反商品標示法者，經濟部中部辦公室已移請地方主管機關依商品標示法第15條要求業者限期改正，屆期不改正者，將處2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

(中時 )