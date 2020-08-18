台76線以西延伸工程。（交通部提供）

東西橫向快速道路台76線延伸工程昨日動土，交通部長林佳龍表示，台76線快速公路往西延伸21公里，銜接至縱向快速道路台61線，為地方帶來觀光人潮。

林佳龍說，交通是帶動國土均衡發展的關鍵，道路不能只有線型更要連成網，才能創造更大效益。台灣西部縱向高快速道路有國1、國3、台61，橫向則有12條，目前僅台76線與台72線沒有與台61連結。

由於台76延伸已於17日動土，林佳龍表示，台72線也已經在可行性評估中，中央地方會積極合作，加速落實。

林佳龍說，去年底，交通部完成台61線（西濱快）芳苑到大城段，南來北往更加方便。今年再進一步，讓台76線往西延伸21公里，銜接到台61線，為地方帶來觀光人潮。

另外，台61線西濱快速道路跨曾文溪景觀大橋總經費66.3億元，預計2022年開工、2025年底完工。台南市議員郭清華及地方人士日前則爭取，規劃台61線延伸到安南、安平、南區再通往高雄，以提高台61線的交通效益，兼做為台南市的西外環公路。

公路總局長許鉦漳表示，台61後續工程已完成，但總有人認為，苗栗21個路口跟台北2個路口不應該存在，打算慢慢來做，台61線北邊是淡江大橋，南邊是曾文，曾文正在綜規、設計中，但台61線目前停在台南，有無機會往南到高雄會來思考，將做可行性研究。

(中時 )