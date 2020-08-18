35歲鄭姓男子於2017年前往大陸參加選秀節目《中國有嘻哈》，落選後返台從事「靈骨塔詐騙」，他會在臉書網路中炫富吸引年輕人加入，專門挑選年者者下手行騙，新北市永和警分局獲報循線逮捕鄭嫌等6嫌，粗估至少有10人受騙，詐騙總金額逾1億元。

警方調查，鄭嫌本身喜愛嘻哈音樂，曾於2017年前往大陸參加選秀節目《中國有嘻哈》第一季比賽，但並未入選，落敗後返回台灣轉行從事「靈骨塔詐騙」，鄭嫌時常在臉書中張貼擁有大量金錢的照片，會把鈔票當枕頭睡，甚至於將鈔票塞入自己的褲檔炫富。

鄭嫌時常在臉書中張貼擁有大量金錢的照片，會把鈔票當枕頭睡，甚至於將鈔票塞入自己的褲檔炫富。（翻攝照片）

鄭嫌吸引年輕人加入後，自稱「順風公司」、「雲頂公司」、「安生公司」等名義，專挑年長者下手，佯稱可協助仲介買賣殯葬商品，集團成員再視個案分別假扮公司主任、課長、專員等不同角色進行詐騙。

近期適逢新冠肺炎期間，肺炎也成為該集團的詐騙藉口，鄭嫌會謊稱買方為大陸企業家，因肺炎疫情需求要大量採購骨灰罐等商品，但因我國法律限制、進出口關稅較高，要求被害人繼續出資補貼，若資金不足可簽立本票借款。

待被害人簽立本票後，再拿本票追討債務，藉此手段多次剝皮，警方從5月開始偵辦至今，粗估至少已有10名被害人受騙上當，其中1人最高被騙逾2000萬元，詐騙總金額逾1億元。警方仍持續擴大偵辦，呼籲被害人勇於向警方報案。

警方逮捕鄭嫌等6人，共查扣骨灰罐、偽造鑑定書、名牌包、金飾及使用的賓士車輛等證物，訊後依詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。永和警分局呼籲，若遇類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。

(中時 )