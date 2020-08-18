57歲林姓男子18日上午10時許駕駛水泥車，行駛於三芝區福德里大湖8號時不明原因翻車，警消獲報後緊急出動救援，林男受困車內時有意識回應，未料，警消人員從車體救出林男後，林男突然間失去呼吸心跳，警消緊急將他送往淡水馬偕醫院急救，警方將調查事發原因。

(中時 )

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