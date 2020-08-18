三芝水泥車翻覆 駕駛有意識下秒卻失去生命跡象 12:232020/08/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 57歲林姓男子18日上午10時許駕駛水泥車，行駛於三芝區福德里大湖8號時不明原因翻車（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 57歲林姓男子18日上午10時許駕駛水泥車，行駛於三芝區福德里大湖8號時不明原因翻車，警消獲報後緊急出動救援，林男受困車內時有意識回應，未料，警消人員從車體救出林男後，林男突然間失去呼吸心跳，警消緊急將他送往淡水馬偕醫院急救，警方將調查事發原因。 (中時 ) #警消 #原因 #三芝 #意識 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 無敵孕轉手3／「診斷書」成免押金牌 孕婦被逮氣定神閒還凹警方請客 08:052020/08/18 社會 桃園女義消投訴遭性騷卻被消防局包庇打壓 議員余信憲痛斥姑息養奸 09:512020/08/18 社會 新莊永樂街死亡火警 尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤 14:502020/08/17 社會 豐原孕婦騎車遭吊車追撞 2歲女童卡輪下慘死 09:512020/08/18 社會 明德外役監越獄犯 疑為情脫逃 04:102020/08/18 地方新聞 高雄衝出國道高架 水泥車駕駛重傷亡 04:102020/08/17 地方新聞 專家傳真－菲律賓疫情再起 經濟面臨嚴峻考驗 04:102020/08/18 專題周報 睡覺突感覺胸悶 男睜眼驚見巨大母獅趴胸口 09:332020/08/18 搜奇 妙齡女騎單車意外墜水圳 水深僅及膝仍溺水死亡 11:002020/08/18 社會 曾是賭鬼 麻吉遭鄭捷毒手轉念成悍警 中山古天樂震攝酒店區 11:282020/08/18 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 婚宴禮金失竊警遭控脫光檢查 新郎出面打臉大逆轉 - 社會 落跑洗錢金主爆有幾百個億 擁海陸超跑與私人飛機 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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