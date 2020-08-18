桃園蘆竹風力發電廠18日中午11時1名釣客被海浪捲走，四周其他釣客協助報案，桃園山腳消防分隊獲報後立即趕往現場，該釣客已無呼吸心跳，送至醫院急救。

蘆竹風力發電廠附近常有釣客在釣魚，1名60幾歲的男性釣客為了撿釣竿，身穿一件內褲便下海，不料因天氣變化大，風浪極不穩定，順勢將該釣客捲走。山腳消防分隊已趕往現場將男子救起，目前男子無意識、無呼吸心跳，已送至林口長庚醫院急救。

(中時 )