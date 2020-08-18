蘆竹風力發電廠釣客被浪捲走 上岸已無呼吸心跳 12:332020/08/18 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲蘆竹風力發電廠1名釣客被浪捲走，打撈上岸時身穿一件內褲，已無呼吸心跳，趕緊送往醫院急救。（翻攝照片／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園蘆竹風力發電廠18日中午11時1名釣客被海浪捲走，四周其他釣客協助報案，桃園山腳消防分隊獲報後立即趕往現場，該釣客已無呼吸心跳，送至醫院急救。 蘆竹風力發電廠附近常有釣客在釣魚，1名60幾歲的男性釣客為了撿釣竿，身穿一件內褲便下海，不料因天氣變化大，風浪極不穩定，順勢將該釣客捲走。山腳消防分隊已趕往現場將男子救起，目前男子無意識、無呼吸心跳，已送至林口長庚醫院急救。 (中時 ) #釣客 #發電廠 #呼吸 #風力發電廠 #蘆竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 救水壩 台電啟動三水庫排砂工程 04:102020/08/16 財經焦點 中科招商再傳捷報 引進歐權科技、合錦光電 18:112020/08/17 財經 太極養生 張錫賺健康也賺財富 09:002020/08/14 財經 新莊男打掃陽台不慎觸電 命危卡屋簷緊急搶救 18:332020/08/14 社會 合庫金促進職場健康 強打肺癌防治 04:102020/08/13 全球財經 疑身體不適？小黃司機深夜自撞分隔島喪命 11:352020/08/15 社會 風場侵犯傳統漁場 漁民高喊達德風力退出 13:102020/08/13 生活 無薪假保單有譜 保險局已研究出亞洲第一張 12:192020/08/17 財經 「順天豐華」打造會呼吸的建築 住戶像住在千坪花園 21:142020/08/13 生活 Whoscall搞烏龍 蘆竹偵查隊電話顯示「詐騙電話」 22:312020/08/14 寶島 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 婚宴禮金失竊警遭控脫光檢查 新郎出面打臉大逆轉 - 社會 落跑洗錢金主爆有幾百個億 擁海陸超跑與私人飛機 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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