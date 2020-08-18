1名疑因毒癮發作的劉姓男子，清晨在台中豐原區合作街住處與母親發生爭吵，竟然發狂持刀將50歲的母親殺傷，經母親大聲呼救，鄰人聞聲後前往查看才驚覺狀況不對，經報警後，行兇的男子也持刀自傷。警消趕到場，將身有多處刀傷的母親與自傷的兒子雙雙送醫，目前都無生命危險，目前警方正釐清原因。

今(18日)上午7點多，臺中市豐原區合作街132巷社區內發生一起家暴傷害案。豐原分局合作派出所所長李健瑋表示，27歲劉男與母親50歲林婦在家發生口角，雙方產生推擠，劉男情緒激動下以藍波刀攻擊母親，導致林婦臉部及手腳撕裂傷，劉男右手撕裂傷，警方獲報即時到場制止，並協助兩人送醫，倆人均無大礙，意識清楚，全案將朝家庭暴力、傷害方向偵辦，警詢後移送臺中地檢署。

豐原分局表示，民眾如遇家庭暴力事件，請於第一時間向警方求助；家人之間難免意見不同，呼籲民眾應理性溝通，或尋求專業協助。臺中市是一個法治的城市，警方絕不容許任何不法行為，將持續強化各項勤務作為，發揮警民合作，讓不法份子無所遁形，以提供轄區居民安心的生活環境。

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