台中盛唐中醫診所醫師呂世明以硃砂入藥，致前台中市議長張宏年一家4口因服用處方而鉛中毒。台南市政府衛生局今日（18）指出，呂世明過去也曾於台南東區中鏵唐中醫診所、中西區金華唐中醫診所看診，目前初步檢驗2家診所病患提供的21件檢體，未發現問題，現場也未發現非法中藥材。

經衛生局調查，呂世明之前曾赴台南2家診所看診，其中，呂世明於中鏵唐診所看診多年，每月2次，時間為周六下午，最後看診紀錄為7月。而金華唐診所最後看診紀錄則停留在2018年2月24日。

南市衛生局4日兵分二路，前往該2家診所稽查，現場未發現非法中藥材，衛生局也調閱病歷，請病患協助提供中藥化驗。目前共有9位病患提供21件檢體（藥粉13件、藥材8件）送本局檢驗中心檢驗，檢驗項目為重金屬鉛及汞，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，民眾近期若對服用該2家診所中藥有疑慮，可向衛生局提出送驗申請，時段為周一至周五每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，須備妥足夠檢驗數量的中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），並攜帶購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）至衛生局申請，或撥打06-2679751轉分機234，由專人提供服務。

另外，衛生局也表示，民眾若服用該2家診所中藥後，身體出現不適或疑似重金屬中毒現象，可至南市多家醫院檢查。

衛生局表示，衛生福利部早於2005年5月1日就已全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦於1991年9月18日禁止製造、調劑、供應，如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰。

(中時 )