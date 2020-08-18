台灣世界展望會邀請民眾幫助弱勢家庭兒童的全人發展。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾幫助弱勢家庭兒童的全人發展。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾幫助弱勢家庭兒童的全人發展。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會自2010年起，與城邦文化藝術基金會、華中扶輪社等夥伴單位合作，於雲林、嘉義、彰化展開「濱海小學堂」視訊伴讀計畫，由志工透過每週半小時一對一視訊的方式，固定陪伴弱勢家庭兒童讀書、談話，至今有約230名兒童，在專屬於自己的志工大哥哥、大姊姊關懷陪伴下，逐步成長茁壯。

志工王君儀回憶「濱海小學堂」計畫時，考慮一星期，「一直期許自己能為社會做有意義、帶來影響力的事」，君儀表示，小時候比較早熟、缺乏童年，和弱勢童小真（化名）的相處讓她找回童心，更由於長期與小真共讀繪本，讓她發現繪本影響人心的力量，使愛畫畫的她下定決心辭職、專職創作，並於2017年出版首部繪本作品《普迪好忙》，成為一名繪本作家及畫畫老師。

而對今年升高一的小真來說，每週三與君儀姊姊視訊，更是生活中最期待的事之一，上週末為濱海小學堂一年一度的志工、兒童相見歡活動，小真特地提前北上，到君儀的工作室進行職場一日體驗，從君儀身上看到個人工作者需要更嚴謹的自我管理，獲益匪淺。

台灣世界展望會邀請民眾幫助弱勢家庭兒童的全人發展，你也可以一起投資兒童的豐盛生命，讓你的生命更豐盛，捐款可洽台灣世界展望會網站或服務專線：02-2175-1995。

(中時 )