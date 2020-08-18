新竹縣政府將於11月8日舉辦「來竹縣約會吧！單車約會PA」活動，邀請民眾跨上單車，體驗山巒、稻浪、鐵道與單車的魅力。（莊旻靜攝）

單車女神SUSU（右）二度代言「來竹縣約會吧！單車約會PA」活動，11月8日將領騎。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左）換上車衣，親自上陣宣傳「來竹縣約會吧！單車約會PA」活動。（莊旻靜攝）

「來竹縣約會吧！」新竹縣政府響應單車旅遊潮，將於11月8日舉辦「來竹縣約會吧！單車約會PA」活動，縣長楊文科18日在記者會上也穿上車衣，號召各地年輕人，一同前往具有戀愛車站別名的合興車站，與鐵道、山水、自行車約會，屆時還能欣賞黃金稻浪、品嘗客家美食。

楊文科表示，活動騎乘路線約30公里長，從竹東生態公園出發，行經橫山鄉、合興車站，再轉往芎林鄉鹿寮坑，終點在回到竹東生態公園，沿途可欣賞黃金稻浪、客庄風采，以及今年正逢70周年的合興車站，還有市集、舞台表演、闖關活動等，車友可持活動點券消費並參加抽獎，最大獎為價值15000元的KHS單車。

「來竹縣約會吧！單車約會PA」延續去年，邀請出身土耳其的單車運動女神SUSU代言，SUSU日前已親自體驗過騎乘路線，也大讚路線宜人，她11月8日也將帶隊領騎，共同欣賞沿途風光。

交通旅遊處長游志祥說，今年路線除了欣賞山巒、稻浪外，沿途有客家菜包、麻糬、沙坑紅茶作為補給，車友也可於合興車站寫張明信片。活動即日起報名、10月16日或額滿截止，報名費每人300元，可獲得單車小帽、完騎證書、抽獎券、獎牌等，每人也可獲得200元點券，可用於市集及特約商家消費。

活動採取「不計時、不排名、不競速」原則，報名即可預約租借單車，廠商提供逾百台租借，租金自350至1100元不等，車友可依照身高選擇適合車款，活動詳情可於官網查詢。

(中時 )