高雄市長補選當選人陳其邁將於24日就職，代表民眾黨角逐補選失利的吳益政今預告，議會下會期質詢將會問陳其邁2題，包括高雄縣市合併後統籌款818億元是否向中央追討、統籌分配款比例是否要求中央調整。吳益政表示，陳其邁上任後首先要解決的就是高雄負債問題，必須要說清楚如何解決債務的方式，對兌現當初向中央追討統籌分配款的承諾。

吳益政表示，當初高雄縣市合併時，中央承諾要撥給高雄市818億統籌補助款卻跳票，歷任市長及陳其邁代理市長時，都表態要討回這筆款項，如今陳其邁當選市長，當初承諾要向中央討818億元的承諾是否還算數，陳其邁必須要正面回答。

中央地方統籌分配款比例問題，歷經20年沒改變，現在中央、立法院、高雄市政府都是民進黨執政，營業稅等四大稅收都是中央拿去，高雄分得的比例非常低，稅務分配比例應該要有所調整；另外，橋頭科學園區可以帶來多少稅收，請陳其邁算清楚。

吳益政說，陳其邁上任市長後首先要解決高雄債務問題，陳其邁從選舉到現在都沒有回答過，以前或許可以閃躲，但議會開議後質詢會持續問，距離開議還有一點時間，陳其邁可以趕快去準備，現在想到陳其邁到議會備詢逃不掉就很爽。

至於2022年選舉規畫，吳益政說，歷經這次選舉，他如同在2022選舉已經自殺，因此，政治思考歸零，現在剛選完沒想那麼多，會思考後再跟民眾黨討論2022要怎麼做。

(中時 )