中央疫情指揮中心擬開放一般旅館也可接受檢疫旅客，對此新北市長侯友宜今受訪時表示反對並說，防疫旅館就是要以防疫為主，絕不能有絲毫漏洞，如果防疫旅館數量不足，中央可依照《傳染病防治法》，統合徵收一般旅館加入防疫旅館，由中央給予業者補助，「防疫漏洞不能有所疏漏，反而應更嚴格、更嚴謹才是」。

侯友宜認為，防疫旅館就是要鎖住防疫，不能有任何漏洞，防疫旅館有很多嚴格規範，像是只能進不能出、專業環境打掃、送餐體溫量測等，都有嚴格監控，防疫旅館就是要以防疫為主，如何不造成混居、又能確保防疫，中央必須要嚴格律定清楚，防疫絕不能有絲毫漏洞。

侯友宜也建議，這段期間境外返台的學生、商務客愈來愈多，新北市防疫旅館入住率已達7成5，各地防疫旅館不夠的話，中央該如何按照《傳染病防治法》來統合或徵收，協調旅宿業者加入防疫旅館，由中央給予業者補助，讓防疫旅館不因回國人數暴滿而無法處理，這問題應該由中央統一律定，「防疫漏洞不能有所疏漏，反而應更嚴格、更嚴謹才是。」

(中時 )