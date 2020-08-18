臺美關係升溫，蔡英文總統今天表示，日前雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，外貿協會也啟動「臺美企業聯盟」。她期盼透過台美雙邊貿易協定（BTA），發揮產業互補性，帶來更多商機，並創造雙贏。

蔡英文今天上午接見「台北市美國商會」會長金奇偉表示，今年初以來，我們一直面對嚴峻的疫情挑戰，及全球政經秩序的變化，她要感謝「台北市美國商會」在今年6月發表「臺灣白皮書」時，對臺灣防疫成果的肯定，並且針對經貿政策，提供許多建議。

她說，「台北市美國商會」很重視臺灣振興觀光業的政策，希望協助臺灣在國門開放後，吸引更多外國旅客，也願意提供協助。她要告訴大家，不論是外國旅客或外商投資，臺灣都是張開雙臂歡迎，希望跟「台北市美國商會」一起努力，朝目標邁進。

蔡英文表示，臺灣可以運用防疫經驗，展現完善的經商和投資環境。臺灣在這幾年來，在改善投資環境上，確實有不少成果；再加上美中貿易衝突及香港情勢，臺灣產業也遇到新的挑戰和機會，「我們已立下目標，要將臺灣打造成亞洲企業資金調度及高階資產管理中心」。

美國商業環境風險評估公司（BERI）今年首次的評估報告當中，臺灣投資環境風險評比的排名上升，成為全球第三名；最近，美國國務院公布「5G乾淨網路」名單，臺灣的5家電信業者也都在內。

蔡英文強調，臺灣會努力打造「六大核心戰略產業」，包括資訊及數位產業、生物及醫療科技產業等，以及成立「人才循環大聯盟」，讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量，也會是美國面臨供應鏈重整，在亞洲可信賴的最佳盟友。

她說，臺美的夥伴關係不斷在深化，上星期雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，外貿協會也啟動「臺美企業聯盟」，要用國家隊的力量，來服務雙邊企業，她很高興「台北市美國商會」也參加這個交流平台。

她知道「台北市美國商會」一直很關心臺美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的進度，她也再次感謝「台北市美國商會」在今年的白皮書中，建議美國政府加速推動台美雙邊貿易協定。她相信透過雙邊貿易協定，雙方可以發揮產業互補性，臺美的經貿往來也會更深化，帶來更多的商機，創造雙贏發展。

(中時 )