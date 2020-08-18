台灣6個月以下純母乳哺育率達46.2％，高於全球平均，但許多家長都不曉得，純母乳哺乳的同時也要補充其他養分。基隆長庚醫院研究發現，純母乳哺育的嬰幼兒，1歲時罹患缺鐵性貧血的機率，是混合餵養嬰幼兒的9倍，維生素D不足的比率也高出6倍，推測與缺乏維生素D和鐵有相當高的關聯性。

長庚團隊針對630名嬰幼兒進行檢測研究，其中純母哺餵191名、配方奶或混合哺餵439名。團隊人員從1個月大追蹤至3歲，檢測身高、體重及頭圍，每年抽血檢驗生長相關營養素，並填寫飲食問卷。

研究結果顯示，純母乳餵養超過4個月的孩子，1歲過後雖然成長曲線大多在標準範圍內，但其身高落在低標的比例卻較高，1歲21.6%、2歲19%、3歲22.9%；而配方奶或混合哺餵的孩童僅為1歲13.1%、2歲9.6%、3歲18.2%。

抽血結果方面，純母乳餵養的孩子在1歲時，罹患缺鐵性貧血的機率為34%，是混合餵養的孩童的9倍，而維生素D不足的比率為60%，是混合餵養孩童的6倍。然而，2歲過後，純母乳餵養的孩子血中鐵蛋白指數逐漸恢復正常，可能2歲後大部分的孩子會以魚肉類等固體食物為主食，鐵質來源豐富，但血清維生素D的濃度，一直到3歲仍持續偏低，原因有待進一步研究。

基隆長庚紀念醫院新生兒科主治醫師廖穗綾表示，團隊問卷調查發現，有高達8成的孩童，以純母乳哺餵時未適當補充維生素D及鐵劑，使得血中鐵和維生素D呈現缺乏現象，這可能是導致孩子患上貧血、身高偏低的原因。

廖穗綾建議家長，在寶寶剛出生時以純母乳哺餵，應補充口服維生素D每天補充400IU。寶寶4個月大時，鐵的補充則可藉由副食品來加強，但若未開始使用副食品或進食狀況不佳時，則可使用口服鐵劑每天補充每公斤1毫克。

舉例而言，富含維生素Ｄ的食物有豬肝、蛋黃、乳製品、麥片、深海魚類（鮪魚、吳郭魚、鮭魚）、深綠色及紅黃色蔬果等。含鐵量較高的食物則由豬肝、燕麥、糙米、火龍果、蘋果、百香果、肉類、蛋、全麥麵包、木耳、紅莧菜、和紅鳳菜等。

(中時 )