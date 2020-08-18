台中「小黃公車」深入偏鄉服務！市府交通局擴大服務能量，除既有的黃1、黃2兩條路線，再擴增6條線，新增數量是原本的3倍，服務量也提升到每年至少超過10萬人次，一口氣5倍提升；市長盧秀燕說，小黃公車今年不僅增加新路線，更首推部分路段「隨招隨停」，深受市民歡迎，未來市府會持續改善交通路線，增加服務量。

「小黃公車深受歡迎！」盧秀燕分享民眾體驗經驗。她表示，小黃公車路線增加後，受到許多市民喜愛，並肯定服務量及便利度均增加，地方也都建議能夠再多增加路線，市府會持續在交通不便地區增加服務，讓城市交通更方便。

交通局長葉昭甫今天於市政會議專案報告「台中市小黃公車規畫」。葉昭甫說，許多偏遠地區因道路狹窄公車進不去，市府推出小黃公車以計程車作為公車，深入偏鄉服務；台中原本只有黃1、黃2兩條路線，每年服務1萬7520人次，現已再擴增6條線，每年服務至少10萬2200人次。主要行駛屯區及山城，前往東勢、豐原、新社、太平、霧峰及烏日等區。

葉昭甫指出，為方便長者能輕易辨識小黃公車，市府特別採取視覺識別系統設計，以車身貼紙顏色區分不同營業區域，同區域採取同一色彩設計；包括豐原區是水藍色、東勢與新社區是墨綠色及太平、霧峰、大里、烏日區是紅色，並設置站牌或於既有站牌張貼乘車資訊貼紙，提供民眾各路線經過的重要站點、業者叫車電話和各路線編號及起迄點資訊。

葉昭甫強調，營運模式方面，採全程免費，體貼住在偏遠、大眾運輸不便地區的市民；在無市區公車停靠路段，可「隨招隨停」，縮短民眾步行距離，並提供「電話預約」，讓民眾提前電話預約一定搭得到，優化搭乘體驗。

(中時 )