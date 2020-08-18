女星林玉紫過去活躍於不少類戲劇如《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》等，兩年前她嫁大她15歲的苗栗南庄前民代詹永煌，先前傳出夫妻倆因生活習慣產生爭執，床事也不協調，多次傳出婚變，昨(17日)她受訪，問婚姻現況，她無奈透露現在「白天是夫妻，晚上是鄰居」，底線是老公不要亂發脾氣就可以繼續過下去。

林玉紫去年曾上節目控訴丈夫太大男人主義，讓才結婚一年多的她已開始覺得生活難熬，她批評老公生活習慣差、控制慾強，呼聲太大讓她提出分房睡，兩人性生活也不協調，男方總愛「直接來」，讓林玉紫只得配合，而夫妻倆有回爭吵，詹永煌竟氣到對狗狗使用暴力，讓林玉紫一度想過要離婚。

據《ETtoday星光雲》報導，林玉紫昨上《命運好好玩》，承認夫妻倆現在還是分房，沒什麼話說，她已經忘了兩人上回互動是什麼時候，目前就過一天算一天，林玉紫無奈坦言，目前就是丈夫不生氣就可以繼續一起生活，「如果發生什麼事，我可能就會忍耐到極點」。

(中時新聞網)