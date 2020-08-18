台灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所及永豐金證券，昨日共同舉辦「邁向台灣資本市場論壇-新冠時代之未來企業展望」，為三方首度於台北攜手合作，邀請約50餘位海內外有意回台上市企業主、高階主管暨國內上市公司及其轉投資公司代表到場交流。同時也進一步說明放寬IPO條件，鼓勵企業來台掛牌。

證交所總經理簡立忠表示，截至2019年底，台灣全體上市公司市值逾美金1兆元，於世界交易所聯合會(WFE)中排名全球第18位，成交值則排名全球第12位，全體第一上市公司(KY股)週轉率為180.01％，交易活絡程度遠超過整體市場及鄰近市場表現，且我國資本市場在法規透明度、審查時程掌握、國際化程度、籌資及再籌資順暢及公司治理備受國際肯定等面向均具優勢。目前第一上市公司在台掛牌家數為78家，今年上半年IPO市場雖受到新冠肺炎影響，熱絡程度不若前一年度，但在此變局下將更加以新思維助力資本市場。

證交所透過本次論壇持續向有意上市企業主說明，為因應新冠肺炎疫情對初次申請股票上市案件之影響，證交所採行相關寬容措施，包括得申請延長上市掛牌時限，另就109年及110年IPO案件，證交所將衡酌申請公司受疫情影響程度及最近期營運表現等予以綜合考量，並注重其未來營運發展穩定性及成長性，此外，彈性調整110年IPO案件獲利能力認定規範，協助受疫情影響，惟業績表現已逐步回穩企業，仍有機會進入資本市場籌集資金。

(時報資訊)