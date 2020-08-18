富邦金控再獲國際肯定！《財星(Fortune)》雜誌10日公佈2020年全球500大企業(Fortune Global 500)排行榜，富邦金控連續三年入榜，排名由第471名躍升至第403名，更是台灣唯一三度入榜金控公司，顯見富邦金控耕耘國內外市場有成，除了經營成果和績效卓著，長期投入公司治理、企業社會責任及金融創新上的卓越表現已躋身世界級標竿企業！

富邦金控董事長蔡明興表示，能三度入榜《財星(Fortune)》全球500大企業是對公司的高度肯定！富邦金控擁有最完整、多元的金融產品與服務，金控及主要子公司皆位居市場領導地位，亦連續十一年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，經營績效耀眼，未來也將持續精進，致力為股東創造最大價值。

美國《財星(Fortune)》雜誌從1995年開始推出全球500大企業排行榜(Fortune Global 500)，依據企業年度營收排名，為全球最受關注的商業排行榜之一。今年台灣共計有九家企業入榜，富邦金控排名大躍進至第403名，較去年進步68名，亮眼成績有目共睹。

蔡明興表示，2020上半年，新冠疫情重創全球經濟，各國經濟重啟速度遲緩、美中對峙持續升溫，台灣也連帶受到衝擊，為此，富邦金控積極落實風險控管，旗下各子公司仍維持優異穩健的經營績效，截至7月底，富邦人壽自結總資產首度突破5兆元，富邦金控自結總資產也逼近9兆元，雙雙創下歷史新高。除深耕台灣市場，提供創新及全方位的金融服務，亦擴大區域布局，包括富邦人壽子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團合資設立眾安人壽，在香港推展純網路壽險業務；台北富邦銀行除深耕東南亞市場，也將觸角延伸至澳洲，獲金管會核准籌設雪梨辦事處。

追求經營績效之際，富邦金控亦持續深化永續經營(ESG)，優異表現屢獲國際ESG評等機構高度肯定，連續三年入選「道瓊永續世界指數」成分股，2019年首度改列「保險(INS Insurance)」類別，名列全球保險業第五、為台灣金控業之首；連續三年入選MSCI永續指數成分股，亦獲MSCI ESG Rating評選為保險業評等A級，並連續五年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股。富邦金控將持續推動「永續經營(ESG)願景工程」，落實企業社會責任於子公司業務中，把金融業核心能力轉化成為永續經營的推力，穩步朝「亞洲一流金融機構」的目標邁進。

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