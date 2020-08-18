芥菜種會邀請社會大眾一起跨海送暖，以行動對抗疫情。（芥菜種會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎國際疫情依舊嚴峻，而台灣境外移入確診人數的示警，也讓人擔憂第二波疫情是否來襲。基督教芥菜種會抗疫行動，透過物資包及急難救助金，不僅幫助國內受疫情影響的困難家庭及時溫飽；面對鄰近國家菲律賓和印尼不斷飆升的疫情，芥菜種會也持續結合當地NPO夥伴提供跨國界援助，同時號召社會愛心一起成為疫情前線的守護者。

相較於台灣疫情控制得宜，國際的疫情卻始終沒有趨緩並持續延燒。印度早已衝破200萬人確診，為全球第三大疫區，鄰近台灣的菲律賓、印尼均有超過10萬人染疫，確診人數更高居東南亞國家前二名。印尼、菲律賓、印度、尼泊爾和柬埔寨都是芥菜種會海外服務國家，在印尼，原本就生活在貧窮線下的2400多萬個家庭，因疫情蔓延數月，面臨更嚴重的打擊，芥菜種會透過合作組織PESAT 與GKI，將食物包分送到需求的困難家庭。

在菲律賓，芥菜種會透過合作組織ISACC，將物資包發送至大馬尼拉地區包含貧民窟、無家者、宗教迫害下的難民區等；印度的關懷工作，是在大量移工居住的大德里西北地區和Noida社區中投入援助；尼泊爾食物包發放以曾經歷2015年地震重創的Dhading區偏遠村莊為主。截至8月初，芥菜種會援助海外計有1543戶家庭，6915人次獲得幫助。

芥菜種會跨越地域與當地合作組織密切聯繫，提供疫情影響下生活的急迫需要，透過食物包的發放，帶來希望。芥菜種會邀請社會大眾一起跨海送暖，以行動對抗疫情，更多訊息可至芥菜種會官網或洽服務專線(02)7705-9292。

(中時 )