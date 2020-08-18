苗栗縣1名鍾姓男子（32歲）日前透過網路認識1名郭姓女子，並在2019年9月同意借款1萬元給郭女，大約一個月之後因為催討不成，鍾男爆氣，傳訊給郭女要脅「開副本，公開裸照」，台南地院法官依《恐嚇罪》判處鍾男3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，鍾男借款給郭女同時，要求她拍攝裸照、私密影片作為擔保，但事後郭女無法還款，鍾男在去年10月12日傳訊郭女，要脅「就不要逼我開妳副本，公開照片、影片，讓妳在台南丟臉待不下去。」郭女因為擔心自己裸照遭外流，馬上向警方報案。

而鍾男到案後則辯稱，郭女遲遲不肯還錢，電話也都沒接，似乎想賴帳，他在盛怒之下，才會傳訊給郭女，並堅稱沒有恐嚇的意思，不可能真的公開私密照片或影片，鍾男在法庭上提到「開副本的意思是在臉書上敘述她欠錢的行為，照片會打上馬賽克處理。」

最後，台南地方法院法官認為鍾男確實以「公開不雅照片、影片」的相逼，不採信他的說詞，且鍾男犯案後堅持不認罪，再加上他有《妨害性自主罪》前科，最後依《恐嚇罪》判處鍾男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)