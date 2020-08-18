俄羅斯科學家2011年於西伯利亞，發現了冰河世紀保存完好、疑似小狗或者小狼的動物遺體，並在其胃中發現了一塊毛茸茸的殘骸；科學家認為這塊殘骸應屬於山獅的一部分；但瑞典古遺傳學研究中心學者戴倫（Love Dalen）卻提出了不同的見解。

在冰河時期小狗的遺體中，發現長毛犀牛的殘骸。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

根據《CNN》報導，戴倫表示，DNA的研究報告顯示，這塊殘骸並不是山獅，「我們參考數據庫和所有哺乳動物的DNA，檢查了序列數據並得出了結果，這塊殘骸應該是屬於長毛犀牛。」另外，戴倫也提道，以往未曾聽過在冰河時期的肉食動物胃中，發現過長毛犀牛的殘骸，「我們知道這隻幼犬大約存在於14,000年前，我們也知道，長毛犀牛已經在14,000年前滅絕了。因此，這隻小狗可能吃掉了最後一隻長毛犀牛。」

戴倫表示，長毛犀牛體型接近現代的白犀牛，然而，以「小狗」的體型很難殺死這麼大的獵物；而另一個疑問則是，由於胃中有殘留的食物，因此他們判定這隻「小狗」在吃完長毛犀牛不久後便死亡了，但究竟是什麼原因，造成小狗的死亡。

針對「小狗」死亡的原因，戴倫也提出自己的看法表示，「小狗」很有可能剛好碰到一隻死亡的小長毛犀牛，又或者是成犬殺死了小長毛犀牛，「也許在牠們進食的時候，遭到母長毛母犀牛的攻擊並因此而亡。」

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(中時新聞網)