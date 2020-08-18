超驚悚！一位今年29歲的羅馬尼亞歌手陶維（Tavy Pustiu），日前與小他5歲的妻一起子開車出門。當時在副駕駛座的他，坐著由妻子駕駛的車，一邊抽菸一邊拿手機開直播與粉絲互動，本來他還開心地隨著音樂起舞，沒想到下一秒他先是一臉驚恐，接著對著駕駛座的妻子驚聲尖叫，短短約2秒時間，直播就中斷了。後來透過媒體報導，粉絲才知道陶維活生生被疾駛而來的火車，當場迎面撞死。

據《太陽報》報導，陶維日前與妻子開車行經普拉霍瓦縣普洛耶什蒂市的一處平交道口，坐在副駕駛座的陶維一派輕鬆，車內放著音樂，他一邊抽菸一邊舞動身體，還開著直播與粉絲互動。在直播當下，陶維還一臉甜蜜看著老婆，結果開心沒多久，他突然一臉驚恐看向自己的右手邊，接著驚聲尖叫，下一秒畫面就消失，讓參與直播的粉絲們，瞬間錯愕，不知道發生了什麼事。

結果等到新聞一出才知道，原來陶維妻子開車誤闖已有火車慢慢逼近的平交道，等到陶維發現火車急速開來時，一切已經來不及，火車迎面撞上的反應時間只有短短2秒，加上是從陶維坐的那一側撞上來，導致他當場死亡，而他的妻子則是受到重傷，仍在搶救中。

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(中時新聞網)