052D驅逐艦「南京艦」資料照片。（取自新浪微博@jay海軍亮劍）

來往兩岸的商船人士今向本報通報，目擊美國海軍馬斯廷號亞里勃克級驅逐艦（USS Mustin，DDG 89）18日午正位於馬祖東引島東南方海域，或進入台灣海峽。並有大陸解放軍海軍052D飛彈驅逐艦南京艦(舷號155)隔著一段距離尾隨監控。兩艦皆未開啟船位自動回報系統(AIS)。

針對今日商船通報中美軍艦在台海動態，中華戰略學會研究員張競受訪時笑稱，海峽之中過往貨船、客輪、漁船與娛樂性海釣船不知凡幾，這些動態根本就是在各方眼皮下相當透明。

張競指出，有的軍事評論者要靠船位自動回報系統(AIS)所支持的船位資訊網站來說三道四，但有些知情人士則是靠社交網路組成全民狗仔隊通報網路，在各顯神通之下，這其實也會壓縮國安高層政治操弄空間。

張競認為，相關軍事動態來自民間自主之資訊共享社群，也將讓國安人士不能藉由壟斷性之獨有資訊來裝神弄鬼，任意操弄媒體做出獨家報導與離譜詮釋。

(旺報 )