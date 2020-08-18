雖然黃金投資者最近被貴金屬暴漲暴跌行情感到心神不寧，但從大陸國內投資表現來看，今年「黃金大媽」的收益趕超「茅台大爺」。據Wind數據顯示，目前A股市場黃金股共16檔，總市值達4496.91億元（人民幣，下同），今年以來漲跌幅（市值加權平均）為52.34％。

反觀A股白酒類公司46家，總市值4.13兆元，今年以來累計上漲50.07％，其中貴州茅台市值達2.12兆元，今年累計上漲44.53％。儘管黃金股總體市值僅為貴州茅台的2成左右，但在收益上大有趕超之勢。

從國際市場看，人們追逐黃金步伐雖然出現短暫停滯，但並未出現大幅撤退的跡象。中泰證券首席經濟學家李迅雷做了有趣比喻，從歷史上來看，黃金上漲有點像「活火山」，噴發一下停一停，之後又再次噴發。他判斷目前黃金應該是處於火山的活躍期。

據《中國證券報》引述分析人士指出，這種「火山式」上漲模式的背後，與資金的結構不無關係。另從理財角度來看，上善投資分析師紀延表示，如果近期金銀延續大幅震盪行情，較大風險和較低穩定性都不合適普通投資者短期介入。

他建議多頭持倉者可分批獲利了結，等行情更加明確後再次進場。同樣目前高波動率更適合進行對沖套利交易，單邊持倉風險偏高。

(旺報 )