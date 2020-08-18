台南一中學生楊振杰日前指考放榜，考上長庚中醫系，是高雄家鄉村落裡首位考上醫科的孩子，孰料上周六（15）與朋友開心出遊，卻因天雨路滑摔車，造成顱內出血昏迷，送往成大加護病房救治。他的家人在臉書社團發文，盼大家為他集氣，趕快醒來。

南一中校方表示，意外當天已盡力提供協助，目前校友會也積極詢問家屬是否需要平安救助金，同時也拜託成大醫院盡力協助救治。成大醫院則說，目前 楊振杰傷勢嚴重，仍在昏迷中。

楊振杰是高雄偏鄉學生，求學期間每天要通車至南一中就讀，他曾說，因看到有醫生到偏鄉服務，大為感動，因此發願要當醫生。楊振杰今年學測考57級分，無法申請醫學系，因此努力拚指考，成功考出419.85分，如願錄取長庚中醫系，並自豪稱「自己是村落裡第1個考上醫科的學生。」

楊振杰的親戚表示，好不容易考上理想學校，卻發生意外，相當不捨，並於臉書社團PO文，盼大家為他集氣，祈禱他能趕快甦醒。

(中時 )