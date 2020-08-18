全球新冠疫苗研發競賽中，首先由俄羅斯拔得頭籌，先前自稱成功自主研發疫苗，連總統普丁也讓親女兒施打做為保證，但由於臨床實驗不足，讓俄國疫苗普遍受西方國家質疑。不過，大陸首席防疫專家、國家健委高級別專家組組長鍾南山仍表示，陸俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗，外媒認為此舉形同對俄羅斯疫苗的信心投票，有助於先前相關不利指控。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，鍾南山16日在廣東藥科大學舉行的「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」中指出，俄羅斯正加速進展研發疫苗，而大陸與俄羅斯可彼此學習；雖然大陸有自己特別的方式控制疫情，特別是在中醫方面，但俄羅斯的防疫科技與策略值得學習。不過他並未明確指出將測試哪一款候選疫苗，以及進行臨床實驗之處。

報導指出，目前俄羅斯已有92.5萬人確診，在8月前半個月中，每日新增確診約5千人，死亡率約為1.7%；而上周俄羅斯也宣佈已註冊全球首隻新冠疫苗，命名為「衛星-V」（SPUTNIK V），並獲得官方批准生產。

不過俄羅斯疫苗搶先問世，讓包括白宮防疫專家、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇等多國防疫專家質疑。佛奇先前對於俄國疫苗表示，雖然他也希望疫苗有效，但看不出有任何證據證明俄羅斯疫苗確實有決定性的安全且有效作用，「我嚴重質疑他們的結果」。

而香港大學生物醫學學院教授金冬雁也表示，陸俄合作研發疫苗並非好主意，並指出俄羅斯疫苗並未國際標準，在尚未經過大規模的臨床實驗就批准；不過他也強調，大陸需要在海外測試自家疫苗，畢竟在國內的外國樣本數不夠，「他們需要一個病毒已傳播之處，且當地人民普遍有確診風險的地方，但這合作對象並不好找」。

(中時新聞網)