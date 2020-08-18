隨著全球掀起一股電動車的熱潮，各大車廠紛紛推出自家的電動車，堪稱是始祖的特斯拉身價也跟著水漲船高，17日特斯拉股價再創新高，收漲11.2%，美股漲破1800美元（折合新台幣約5.4萬元），而這波漲幅也帶動執行長馬斯克（Elon Musk）的身價上漲，一舉增幅78億美元（折合新台幣約2340億元），並順利晉升世界排名第四的富豪。

根據《彭博社》報導指出，17日美國股市中，特斯拉股價收漲11.2%，漲破1800美元大關，最後以美金1835.64元（折合新台幣約5.5萬元）做收。而此波上漲，也讓特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）的身價跟著水漲船高，資產大增78億美元，來到848億美元，超越了法國奢侈品大亨阿諾特（Bernard Arnault）846億美元的身價，晉升排名世界第四的富翁，與第三名的Facebook執行長祖克伯僅有142億美元的差距。

而同時，太空公司SpaceX也為馬斯克帶來驚人的財富，據報導指稱，SpaceX即將完成新一輪的融資案，金額高達20億美元，該融資案若是成功，預計可以使SpaceX的股票增值到460億美元。

特斯拉執行長執行長馬斯克，光是今年財富就增加572億美元，是《彭博億萬富翁》中增幅第二大的，增幅第一大的是亞馬遜的執行長貝佐斯，今年因為新冠肺炎疫情帶動電子商務大幅成長，貝佐斯的身價今年有高達730億美元的增幅。

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(中時新聞網)