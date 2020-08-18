菲律賓雖然新冠肺炎疫情嚴重，但是當局似乎更加難以抵擋經濟衰退的問題，日前菲律賓總統杜特蒂表示，自19日起，馬尼拉與周邊省分將會恢復到比較寬鬆的「一般社區隔離」（GCQ）狀態，直到8月31日為止。而此開放，將會有75%的商家得以恢復營運。

根據《路透社》報導指出，菲律賓總統杜特蒂在17日晚間表示，自19日起，馬尼拉與周邊省分將會恢復到比較寬鬆的「一般社區隔離」（GCQ）狀態，期間至8月31日為止。而根據當地政策，一般社區隔離狀態下，大眾交通運輸工具將有限度開放，而且75%產業可以恢復營運，其中包含了健身房、咖啡館、露天汽車電影院等蒂，而宗教活動約有30%得以開放，但娛樂場所與群眾集會仍然不予開放。

而這次馬尼拉開放，其實早在7月31日就宣布，計畫在8月1日至8月15日實施，但當時消息曝光後，82個醫護團體發表聯名信，指稱菲律賓的醫療體系已經不堪重荷，不應該降低標準到一般社區隔離，而菲律賓政府在8月2日討論過後，改以實施「強化版社區隔離」（MECQ）作為取代。

根據世界衛生組織統計，菲律賓是亞洲地區新冠肺炎感染人數眾多的國家，目前已有16.4萬確診病例，其中死人人數達到2681人，有11.3萬人已康復。

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(中時新聞網)