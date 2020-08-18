時力今日發出新聞稿表示，時力第2屆決策委員改選已完成抽籤手續，共42人登記參選並將選出15人。而目前傳出與時力立委邱顯智友好的時力前副祕書長高鈺婷，將是目前下任黨主席的熱門人選。

時力指出，登記參選的候選人將在18至24日期間接受黨員提問並答覆，25至27日投票，28日公告投票結果，29日召開決策會並由決策委員互相推舉，選出黨主席。

42位登記參選者中，有22人具黨公職身分，包括時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華、高雄市議員林于凱、黃捷、苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎、新竹市議員林彥甫、台南市議員林易瑩、雲林縣議員廖郁賢、彰化縣議員吳韋達、桃園市議員簡智翔等12位公職人員。各地黨部及民代辦公室人員則有10位。

高鈺婷日前也於臉書發文提出參選政見：1.改革決策機制；2.增修黨章，擬定發展策略；3.建立黨部組織規程；4.財務收支合理，黨職敘薪明確；5.突破同溫網絡；擴大社會基礎；6.招募黨員，培養專業黨工。

高鈺婷表示，時力自太陽花浪潮誕生，必須對台灣貢獻有使命感。必須勇敢面對問題，創造時力帶給台灣的價值，並公開拉票，呼籲黨員支持。

據了解，邱顯智雖為不分區立委，但於新竹設有服務處，而曾參選上屆新竹市立委的高鈺婷因地緣關係，兩人相當友好。因邱顯智日前已表態不會參選黨主席，若高鈺婷獲得邱顯智系統及盟友支持，很有機會成為新任黨主席。

(中時 )