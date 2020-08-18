消息人士透露，企業軟體巨頭甲骨文（Oracle）有意收購社群媒體抖音的美國、加拿大、澳洲與紐西蘭業務，並已經就此展開協商。

不願具名的消息人士表示，甲骨文將與數家已持有抖音股份的美國創投公司所組成的團隊合作。金融時報（Financial Times）稍早前發布相關報導，並點名美國成長型股權投資公司General Atlantic與創投公司紅杉資本（Sequoia Capital），是其中兩家將與甲骨文合作的投資方。

抖音與甲骨文均對此消息表示不予置評。

消息來源表示，甲骨文收購抖音4國業務的協商正在進行中，並在近幾日加速進行。甲骨文與微軟取得的進展，已經遠遠領先其他已表達收購興趣的公司。

逾一個月來，微軟與美國政府已經就收購抖音資產展開合作，而甲骨文共同創始人與執行董事長艾利森（Larry Ellison）則已表態支持川普總統，並在今年稍早為川普舉行競選募款活動。川普政府此前已揚言，如果抖音的中國母公司字節跳動未在11月以前剝離其美國業務，美國就會封殺抖音。

(時報資訊)