嘉彰(4942)今年上半年營收雖然年減9.1％，不過，獲利逆勢上揚，主要產品結構調整，毛利率上揚，法人估計，今年營收成長動能有限，但毛利率可望維持23～25％歷史高檔之間，進一步拉動獲利成長，力拚優於去年。

嘉彰主要產品為金屬沖壓背板及沖壓框架，第2季受惠於宅經濟需求，NB、平板產品出貨強勁，單季營收18.42億元，年增6.3％，但毛利率達到25.11％，優於上季19.62％及去年同期21.01％，創歷史新高，稅後淨利2.24億元，年增76％，獲利增幅遠高於營收，每股盈餘1.58元。

累計上半年營收32.25億元，毛利率22.76％，營業淨利3.55億元，稅後淨利3.22億元，每股盈餘2.26元。

第2季產品比重部分，NB、平板、Monitor占比達到26％、15％及36％，TV則降至9％，車載、網通/伺服器、其他為5％、3％、6％。

今年以來疫情影響，NB成長動能最強，預期第3季NB出貨仍可優於第2季，第4季逐步進入淡季下滑，但整體出貨量將優於去年全年。Monitor及平板也是成長的產品，公司積極提高NB、平板、Monitor的市占率，有助於毛利率維持在歷史高檔附近。

毛利率較低TV產品營收比重持續下降，尤其7月關閉廣東廠，主要用於TV產線，該廠一年虧損0.3億元到0.4億元，費用已經先行提列，關閉虧錢的工廠對公司未來獲利提升有所幫助。

(時報資訊)