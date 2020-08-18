日本三井不動產積極在台布局，台灣三井不動產董事長下町一朗表示，集團鎖定台灣為重要發展地區，除了飯店事業3處據點外，尚有預計明年完工的三松M PARK住宅事業，以及台中、南港、林口等地Outlet、LaLaPort購物中心等多處據點，合計共有8處開發案籌備中。

三井不動產集團飯店事業主力品牌三井花園飯店海外首處聚點「台北忠孝和苑三井花園飯店」今日宣布正式試營運，包括台灣三井不動產董事長下町一朗、台灣三井不動產飯店管理總經理水野篤志、台北忠孝和苑三井花園酒店總經理戶田真人等人，均親自出席開幕剪綵儀式。

下町一朗表示，集團以台灣作為重要發展地區，首先透過Outlet暢貨中心進軍，於2016年1月開出林口三井Outlet、2018年12月開出台中港三井Outlet，目前台中港三井Outlet第二期正企畫中。住宅事業方面，位於新北三重的三松M PARK熱銷，預計明年完工。

飯店事業方面，三井攜手宏普建設，打造集團旗艦品牌海外首處據點「台北忠孝和苑三井花園飯店」，尚有台北市議會舊址BOT地上權案的中山忠孝、攜手國泰建設的敦化北路2處據點籌備中，預計分別於2022、2024年開幕迎賓。

同時，三井針對商務設施開發步調加速。下町一朗指出，目前共有5項計畫進行中，其中台南三井Outlet、台北南港LaLaport購物中心預計2022年開業，台中東區LaLaport購物中心預計2023年開業，林口媒體園區複合式商業設施則預計2024年開業，持續在台灣展開各項事業開發。

(時報資訊)