台灣一周近2萬人入境，防疫旅館量能已不堪負荷，昨天中央流行疫情指揮中心表示，擬開放一般旅館收防疫旅客，紓解防疫旅館的不足，然而桃園市長鄭文燦今天打臉中央，表示桃園防疫旅館住房率為7成，若未來提高到8成，將協調以防疫旅館擴充為主，暫不開放一般旅館混居。

台北市17日傳出多家業者以一般旅館的身分收容居家檢疫者，民眾擔心這將成為防疫破口。中央流行疫情指揮中心則說，目前正在與交通部觀光局研議，除原先的防疫旅館外，將開放一般旅館收容防疫旅客，但前提是須經申請，並符合相關消毒SOP作業事項，細節將於近日公布。

對此，鄭文燦指出，桃園防疫旅館落實人員訓練與防疫SOP，目前住房率大約在7成左右，當提升至8成時，將會以防疫旅館擴充為主，暫不開放一般旅館混居。雖然中央可能會擔心地方防疫旅館不足，但就桃園來說，「目前容量是夠的。」

(中時 )