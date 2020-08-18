洋基18日對紅襪4連戰最後一場，他們期待的守護神查普曼(Aroldis Chapman)終於回歸，飆出6顆時速超過100英里的火球。全場最後一球也是查普曼最快的一球，時速101.3英里(約163公里)的四縫線讓紅襪狄弗斯(Rafael Devers)揮空，成為再見三振。洋基6-3橫掃紅襪。

紅襪投手此戰力圖振作，只被敲出5支安打，無奈其中4支是全壘打，一壘手渥特(Luke Voit)還是雙響炮。反觀紅襪8支安打都沒有全壘打，最厲害是帕拉薩(Jose Peraza)9局上面對查普曼，第一球就擊出難得的三壘打，再加上阿勞茲(Jonathan Arauz)的二壘打追回1分。

連挨長打的查普曼仍以時速100英里的沉球K掉皮拉(Kevin Pillar)，再火球連發三振最後一位狄弗斯。查普曼登板時洋基領先4分不算救援，但仍以恐怖的球速宣告「古巴飛彈」回歸。這是洋基對戰紅襪的10連勝。

查普曼回歸之後上身變壯了，球衣都快被撐爆，他先前缺陣是因為感染新冠肺炎，隔離期間都沒有症狀，還買了器材健身，在家裡搬東西模擬體能訓練。總教練波恩(Aaron Boone)表示查普曼將繼續擔任終結者，為了騰出名額給查普曼，他們將另一位牛棚投手海爾(David Hae)指定轉讓。

(中時新聞網)