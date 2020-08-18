三鐵共Go愛轉動大溪警陪騎鐵馬反毒宣導。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

由刑事警察局與失親兒福利基金會所辦理「三鐵共Go愛轉動」的環台反毒宣導挑戰活動，17日來到桃園大溪，數十名失親的青少年學子，騎腳踏車由新北市警方陪同沿大鶯綠野景觀自行車道來到大溪，大溪警分局也派出數名警察騎鐵馬候迎陪騎。

一行人昨夜宿大溪區，18日將沿三坑鐵馬步道至龍潭區，由龍潭警分局警力接力陪騎，繼續下階段行程。今年的反毒宣導活動由刑事警察局與失親兒福利基金會主辦，讓失親兒少透過搭火車及騎鐵馬完成環台任務，過程中透過各縣市警察局派警力陪同以維安全，活動中安排許多反毒宣導，讓學子們認識毒品，了解反毒知識，讓學子拒絕毒品。

大溪警分局表示，在積極維護社會治安之餘，警察機關也主動出擊，將正確的觀念傳達給學子們，利用暑假期間，透過辦理各項活動灌輸攸關學子們對切身有關之法令常識法律觀念，得以預防被害（騙）及遠離毒品、詐欺犯罪、加入幫派、拒絶飆車等以達寓教於樂效果。

(中時 )