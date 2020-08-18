高雄市政府代理團隊18日拍畢業照。（袁庭堯攝）

高雄市政府代理團隊順利完成防疫、防汛、防颱、市長補選四大任務，開心準備合照。（袁庭堯攝）

準高雄市長陳其邁18日宣布24日就職上任，代理市長楊明州今天也率領代理團隊在市府大廳前開心拍畢業照。楊明州表示，交接就職日是高市府、陳其邁競選總部及行政院三方共同敲定，他私心希望陳其邁盡快上任，自己才能回歸正常的家庭生活。

楊明州即將結束代理市長2個月又12天的任期，回顧這段時間的挑戰，他表示，順利完成防疫、防汛、防颱、市長補選四大任務，其他日行性業務如預算執行都沒有鬆懈，感謝老天爺的幫忙及市府同仁上緊發條，深夜下大雨也第一時間到場處理、相當辛苦，一切充滿感激。

媒體問及陳其邁對代理局長們的評價，是否直接拔擢上任？楊明州表示，基於職務上的分寸、分際，在人事上都沒有和陳其邁有相關的討論。陳其邁當過代理市長、行政院副院長，對於所有代理局長、2個多月來的表現都看在眼裡，無論人格特質或本職學能，未來任用都會有他的考量，也希望新團隊盡快上手。

對於是否會在陳其邁的小內閣回任副市長，楊明州表示，這個問題和陳其邁都沒有討論到，現在只希望將市政平順的交給陳其邁。在預算、各業務的簡報的部分，代理團隊已經準備好向陳其邁報告。

陳其邁今天（18日）強調，24日就要就職，希望屆時小內閣人事可以全數到位上工，對於一切業務是否來得及交接，楊明州表示，補選結束後，高市府已經開始啟動交接相關作業，交接時間是由高市府、陳其邁競選總部及行政院三方共同敲定。

楊明州笑說，及早約定交接一方面是他的私心，希望陳其邁盡快上任。對於交接，市府人事、相關局處都相當有經驗，畢竟這些都是常任文官、法定應該要做的事。代理結束後，他又能回歸正常的家庭生活，陪太太煮飯、端盤子。

至於陳其邁上任後，不久後議會也將開議，楊明州對此也拜託議會，讓陳其邁有充裕時間了解預算及各機關業務，因此拜託議會在時間上能多多寬限，議會對此周五（21日）會開程序委員會決定議事日程，初步規劃10月初展開下會期議程。

(中時 )