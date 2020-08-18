代表民眾黨參選高雄市長補選的吳益政，最終僅拿下3萬8000餘張票、得票率4.06％，民眾黨首度參與縣市長選舉就以慘敗收場，外界把矛頭指向競選總幹事、組織部召集人的立委蔡壁如，蔡壁如今表示，昨晚致電黨主席柯文哲，表達若要有人負責，她會辭去黨部職務，證實已口頭向柯文哲請辭民眾黨組織部召集人。

不過，民眾黨發言人楊寶楨表示，蔡壁如委員昨晚有跟柯主席通電話，說明「如果真的要有人負責，她可以辭去組織部召集人」，但柯主席聽完後並未正面回覆，所以也尚未進行相關流程，預計可能會在明天中午黨政聯繫會報再討論。

對於請辭組織部負責人一職，蔡壁如表示，選舉結果不如預期，本來總幹事就要承擔，黨內有抓戰犯的聲浪，因不希望持續往上燒到其他黨職，她自認應該要沉淺一陣子，所以決定辭職以示負責，回歸單純立委的身分。

此外，柯粉分為柯粉俱樂部跟柯文哲粉絲後援會兩派，兩派長期都在爭「正統」的地位，想要成為柯文哲「官方認證」的後援會，令柯文哲感到頭痛，傳出柯有意出手整頓，並派出妻子陳佩琪協助統合管理。

蔡壁如證實，柯文哲確實有向她提過這件事情，她認為，陳佩琪出來代表女性溫柔的力量很好，而且志工跟後援會是民眾黨很大資產，確實需要建立溝通平台，尤其是最近黨內一些紛擾，志工不是很理解黨的運作與決策，如果由陳佩琪建立跟志工、柯粉建立溝通平台也不錯。

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(中時新聞網)