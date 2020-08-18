好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt），和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚官司打了3年多，在去年4月正式宣告離婚，雖然傳出和「前前妻」珍妮佛安妮斯復合，甚至與不同女星多次傳出緋聞，不過最終都毫無下文，對此竟傳出他為了滿足生理需求，居然有一支「約砲手機」。
根據《國家詢問報》報導，布萊德彼特一人擁有三支手機，功能分門別類，一支專門洽談工作、一支聯繫親友，最後一支則是留給所有看對眼的「女性」，只要有生理需求能隨時聯繫通訊錄上名單，不過有網站則是打臉此報導，強調布萊德彼特沒有所謂的「約炮專機」，全是八卦雜誌為了衝銷量捏造傳聞，至於布萊德彼特則是沒興趣對此事做出回應。
雖然與安潔莉娜裘莉已經離婚，不過布萊德彼特卻拍到在裘莉住處約莫待了2小時，這也是兩人自2016年認分居以來，首度被拍到破冰的證據，看來兩人關係有和緩趨勢。
(中時新聞網)
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