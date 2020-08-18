六和高中公民訓練學生成年禮轉大人。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真)

六和高中公民訓練學生成年禮轉大人。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市六和高中辦理高二學生公民訓練營，白天透過體驗與探索設計，晚上則結合成年禮活動，在動靜交替與闖關遊戲中體悟成長的意義，讓學生留下深刻、難忘的回憶。

校方安排公民訓練營活動，透過大腦動ㄘ動、滑雪體驗、科學探索、雙三索、高空垂降、漆彈對戰等綜合體能、智力的闖關設計，培養學生團隊合作及遵守紀律精神，同時激發個人體力、腦力，其中也有野炊活動，平日在家「茶來伸手，飯來張口」的學生，在同儕合作及激勵下，竟有模有樣的烹煮食物，而且成品令人驚艷。

成年禮校長林繼生特別穿上古裝，親自為學生代表加冠，學生也跨過火爐，通過「道心門」。林繼生說，跨過火爐，代表驅除過往的稚氣、晦氣與不好的一切；通過「道心門」，代表入「成年」之門，謹守「大人」之道，而導師則在「道心門」之後迎接學生，給學生諄諄勉勵，並以「智慧棒」輕點學生頭部，象徵開啟學生的智慧。

其中普201班導師陳蓓蓉還特別準備奶嘴造型的糖果送給班上學生，希望他們把奶嘴糖果吃完，象徵告別孩子階段，邁向大人。

(中時 )