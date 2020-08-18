位於新北市新莊區，新莊夜市附近的新月橋，到了傍晚，在橋上不時也會有街頭藝人駐唱，是許多人飯後散步的好去處。而新北市高灘地工程管理處今年5月以「星月，同心攜手」為主軸，打造一顆直徑231.6公分大的月球，在夜晚的月光下，顯得格外浪漫，也成了不少情侶浪漫的求婚景點。不料，昨日有網友在臉書社團秀出兩張照片，只見照片中的月球，已慘遭刻字，引發不少網友不滿。

近日有民眾發現，新月橋這座月球上，遭人刻上「歐戀、小瑋」字樣，將照片PO上《爆怨公社》後，引發網友激烈討論，紛紛痛批「真是沒公德心」、「字跟人一樣醜」、希望他們的感情路跟月球表面一樣坑坑巴巴的」、「小瑋帶歐戀出來打球」。

新北新月橋上裝置藝術「月亮」，慘遭刻字，引發網友不滿。（圖／爆怨公社）

新月橋橫跨新北新莊及板橋，平日晚間常吸引民眾前往散步，橋上有四處不同的休憩景觀平台，也有透明的天空步道供民眾行走，除此之外，不時也有駐唱的街頭藝人，供大家點唱歌曲，娛樂眾人，氣氛可說是相當放鬆。尤其在跨年期間，更是擠滿了等待要看煙火的人潮，是附近居民的好去處。

新北新月橋上裝置藝術「月亮」，慘遭刻字，引發網友不滿。（圖／爆怨公社）

據《三立新聞網》報導得知，慘遭刻字的裝置藝術，高管處在今日上午也做出回應，表示已經調閱監視器進行蒐證，屆時將至警局對破壞公物的人，進行提告。在此也呼籲民眾，要愛惜公物、保持應有的公德心。

(中時新聞網)