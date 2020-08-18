超商雙雄—統一超(2912)及全家便利商店(5903)持續推出新業務，為滿足水品消費需求，統一超攜手德記洋行，由德記洋行引進水源取自廣西巴馬的「統一巴馬飲用天然水」將在全台星巴克、7-ELEVEN「Big7」門市及網購通路博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購eShop販售；全家便利商店則加碼推出「聰明消費卡」，自8月19日起，消費者可使用現金、振興三倍券、電子票證、電子支付(限全家可使用之種類)等支付工具購買。

依據財政部關務署統計資訊顯示，2019年包裝水進口值達8億6000萬元，較2018年成長1億5700萬元，成長率達22.24%，顯示消費者健康意識抬頭，愈來愈重視優質水品的攝取，其中青壯年以上、中年熟齡族群，更是水品消費主力。

統一超表示，為了滿足消費者需求，德記洋行特別引進水源取自養生聖地「廣西巴馬」，推出「統一巴馬飲用天然水」，且為提供消費者安全、優質的商品，特別在水源地建立完整的防護體系，100%水源地灌裝，歷經嚴格標準的出廠檢驗，「統一巴馬飲用天然水」將於8月19日在全台星巴克門市及網購通路博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購eShop上架；8月26日起在7-ELEVEN「Big7」門市也買得到！

在全家便利商店部分，振興3倍券引爆龐大消費商機，全家便利商店也加碼搶市，推出「聰明消費卡」。

全家便利商店表示，根據經濟部統計，目前總計近2000萬人領取振興三倍券，幾乎是人人手上皆有一份，估計可帶動至少1000億元的商機；全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，自8月19日起，民眾可使用現金、振興三倍券、電子票證、電子支付(限全家可使用之種類)等支付工具購買，每張售價200元，內有5種額度購物金，最高可翻3倍，限量20萬組；另外，自即日起到9/8，於全台「全家」購買指定商品且單筆消費滿500元，即贈送五月花厚棒衛生紙一串。

(時報資訊)