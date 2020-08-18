三芝水泥車翻覆 駕駛搶救後宣告不治 13:332020/08/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三芝水泥預拌車翻覆，駕駛送醫搶救不治。(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 57歲林姓男子18日上午10時許駕駛水泥車，行駛於三芝區福德里大湖8號時不明原因翻車，警消獲報後緊急出動救援，林男受困車內時一度存有意識，未料，警消人員從車體救出林男後，林男突然間失去呼吸心跳，警消緊急將他送往淡水馬偕醫院急救，林男於12點20分宣告不治，警方將調查事發原因。 三芝水泥預拌車翻覆，駕駛送醫搶救不治。(戴上容翻攝) 三芝水泥預拌車翻覆，駕駛送醫搶救不治。(戴上容翻攝) (中時 ) #警消 #不治 #原因 #意識 #三芝 也許您會感興趣 推薦閱讀 神山瀑布1人溺斃 警方拉封鎖線禁止遊客進入 17:402020/08/17 社會 轎車爆胎失控直衝對向來車 車頭全毀2輕傷 13:132020/08/17 社會 南投婦人切除囊腫慘死手術台 麻醉醫爆：沒有麻醉師這種稱呼 16:272020/08/17 社會 陳進興那條路台灣最長的「犯罪連續劇」（上） 04:102020/08/18 藝文副刊 無敵孕轉手1／懷胎不得關押！車手集團愛找孕婦 清空ATM月領2億贓款 08:052020/08/18 社會 槍砲要犯不爽假釋未過越獄逾3天 致電警方想要投案 09:482020/08/17 社會 三芝水泥車翻覆 駕駛有意識下秒卻失去生命跡象 12:232020/08/18 社會 屏科大碩生上山採樣本失聯5天 家屬心急如焚盼找人 11:512020/08/18 社會 經濟部修法遭批政治限電 蘇貞昌反嗆：政治口水 10:512020/08/18 政治 吸毒逆子疑發狂持藍波刀殺母 警急到場制止將母子送醫 12:262020/08/18 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 落跑洗錢金主爆有幾百個億 擁海陸超跑與私人飛機 - 社會 人妻幫接電話 那頭傳來女性甜聲呼叫夫名 氣急回撥結局網笑翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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