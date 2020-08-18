台灣超過八成的中小企業正面臨傳承議題，安永（EY）聯合會計師事務所打造全球新世代學院課程，今年首度舉辦新世代菁英領袖培育計畫「安永新世代寰宇領袖菁英會」，為台灣家族企業的新世代領袖們提供傳承企業相關的多元知識和企業家經驗教戰。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，因安永服務眾多台灣的家族企業，觀察到許多台灣家族企業的新世代接班人面對許多面向的競爭與挑戰，特別集結安永審計、稅務、法律、併購各領域的專家團隊，分享專業知識與實務面操作案例，打造新世代領袖對企業接班的完整輪廓，並邀請安永企業家獎得主為菁英會師資分享經營企業實戰經驗。

傅文芳指出，未來在台灣進行的課程及活動，皆可銜接大中華區的安永學院領袖認證課程，並結合安永全球新世代學院的全球資源，成為提供企業接班的新世代領袖立足台灣、展望全球的學習平台。

安永聯合會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔指出，台灣家族企業的傳承五大面向，包含領導力傳承、所有權傳承、家族財富管理、家族傳統和價值觀、家族公益慈善事業，是家族企業永續經營的重要關鍵。

林志翔表示，安永新世代寰宇領袖菁英會活動課程主軸除了此五大面向，還包含六大傳承工具如家族辦公室、閉鎖性公司、境內外信託、保險、公益慈善、遺囑；家族治理議題如家族治理機構、家族憲章、家族辦公室；以及企業經營管理與稅務及法律等多元化議題，幫助活動參與者的視野更上一層樓。

(工商 )